Стало известно, почему "Нижний Новгород" не назначает нового тренера

Фото: твиттер "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" имеет проблемы с формирование команды на следующий сезон.

Как сообщает "Матч ТВ", у клуба нет бюджета, поэтому до сих пор не назначен новый тренер, не ведутся переговоры с потенциальными новичками, а также не продлеваются контракты с действующими игроками.

Отмечается, что первые сборы команды должны начаться 16 июня.

Напомним, что "Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга", которому не выдали лицензию.

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