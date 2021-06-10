Эден Азар будет в запасе сборной Бельгии на игре против России

Теги бельгияроссияэден азар

Эден Азар будет в запасе сборной Бельгии на игре против РоссииФото: инстаграм Азара

Вингер сборной Бельгии Эден Азар начнет матч против России на скамейке запасных.

Как сообщает телеканал Gol, 30-летний футболист еще не полностью восстановился после травмы.

В минувшем сезоне Азар из-за травм принял участие в 21 матче.

Поединок между Россией и Бельгией состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

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