Главные новости дня: 10 июня

Теги россияджорджиньо вейналдумпсжзарема салиховауфааргентина

Главные новости дня: 10 июняФото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 июня.

Сборная России утвердила окончательную заявку на Евро-2020.

Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки.

Джорджиньо Вейналдум - футболист ПСЖ.

Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр".

Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона.

"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову.

Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев.

"Барселона" пока не делала предложений Лионелю Месси о продлении контракта.

У Криштиану Роналду нет предложений от других клубов.

В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими.

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В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими

В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими

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