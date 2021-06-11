Главные новости дня: 10 июня
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 июня.
Сборная России утвердила окончательную заявку на Евро-2020.
Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки.
Джорджиньо Вейналдум - футболист ПСЖ.
Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр".
Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона.
"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову.
Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев.
"Барселона" пока не делала предложений Лионелю Месси о продлении контракта.
У Криштиану Роналду нет предложений от других клубов.
В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 июня
-
"Марсель" не заинтересован в Коутиньо
-
Коман хотел бы остаться в "Баварии"
-
2
Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки
-
Анчелотти готов отпустить Одриосолу
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Сорокин заявил о готовности России в будущем принять Чемпионат Европы
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1
В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими
-
Игрок "Зенита" Барриос получил вызов в сборную Колумбии на Кубок Америки
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Эден Азар будет в запасе сборной Бельгии на игре против России
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Календарь матчей Евро-2020: полное расписание
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Стало известно, почему "Нижний Новгород" не назначает нового тренера
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Де Брюйне, скорее всего, пропустит матч с Россией
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"Локомотив" продлил соглашение с 17-летним голкипером
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Санчо: "Я в детстве был фанатом "Челси"
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Де Брюйне пропустил тренировку сборной Бельгии перед игрой со сборной России
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Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" будет платить Санчо
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Нобоа вызван в сборную Эквадора на Кубок Америки-2021
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Сборная России прибыла в Санкт-Петербург
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"Атлетико" интересуется трансферной целью "Барселоны"
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Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18