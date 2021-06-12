Дешам: "Мы еще ни разу не вышли на поле, а во Франции уже думают, что мы выиграли Евро"

Фото: твиттер Дешама

Наставник сборной Франции Дидье Дешам посоветовал болельщикам не строить больших ожиданий перед Евро-2020.

"В нашем распоряжении качественные, талантливые игроки топ-уровня, однако такие же и у наших соперников. Нам нельзя сидеть в зоне комфорта. Мы еще ни разу не вышли на поле, а во Франции уже думают, что мы выиграли Евро. Это самое худшее.

Побеждать на самом высоком уровне сложно, а удержаться на этом уровне еще труднее. Сейчас нельзя думать о финале на "Уэмбли", сначала нам необходимо провести игры в Мюнхене и Будапеште", - цитирует Дешама Mundo Deportivo.

Напомним, что сборной Франции предстоит сыграть против Венгрии, Германии и Португалии.

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