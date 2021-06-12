Коман хочет покинуть "Баварию" по двум причинам

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Коман хочет покинуть "Баварию" по двум причинам Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Вингер "Баварии" Кингсли Коман намерен покинуть клуб из-за недовольства руководством.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, футболист недоволен двумя моментами. Во-первых, предложением об увеличении зарплаты на один миллион до 12 миллионов евро за сезон. Во-вторых, тем, что ему не отдают 10-й номер.

Кроме того, Коман недоволен тем, что его зарплата меньше, чем у Лероя Сане.

Что касается, "десятки", то после ухода Арьена Роббена номер достался Филиппе Коутиньо, а затем Сане.

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