Коман хочет покинуть "Баварию" по двум причинам

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Вингер "Баварии" Кингсли Коман намерен покинуть клуб из-за недовольства руководством.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, футболист недоволен двумя моментами. Во-первых, предложением об увеличении зарплаты на один миллион до 12 миллионов евро за сезон. Во-вторых, тем, что ему не отдают 10-й номер.

Кроме того, Коман недоволен тем, что его зарплата меньше, чем у Лероя Сане.

Что касается, "десятки", то после ухода Арьена Роббена номер достался Филиппе Коутиньо, а затем Сане.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые требования Комана. | http://soccernews.ru