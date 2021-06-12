Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия

Фото: твиттер УЕФА

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время игры Евро-2020 против Финляндии.

Медики делали футболисту непрямой массаж сердца прямо на поле. Позже игрока на носилках в окружении врачей и партнеров по команде вывезли с поля.

Игра была приостановлена в конце первого тайма. О дальнейшей судьбе матча пока неизвестно.

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