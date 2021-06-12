Фото: Федерация футбола Дании

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен покидал поле в сознании.

Напомним, что футболист потерял сознание на поле во время игры Евро-2020 против Финляндии.

Медики оказали Эриксену неотложную помощь, в том числе непрямой массаж сердца, а также использовали дефибриллятор.

Эриксена вынесли с поля на носилках за ширмой. Футболист направлен в больницу.

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