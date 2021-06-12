Дания сделала заявление касательно состоянии Эриксена

Фото: Федерация футбола Дании

Дания сделала заявление касательно хавбека сборной Кристиана Эриксена.

"Кристиан Эриксен в сознании, врачи в больнице продолжают работу с ним", - приводит заявление датчан журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время игры против Финляндии. Футболисту оказали помощь прямо на поле.

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