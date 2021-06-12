Дания и Финляндия доиграют сегодня

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Дания и Финляндия доиграют сегодня

Сборные Дании и Финляндии доиграют матч сегодня.

Как сообщает УЕФА, по просьбе футболистов игра возобновится в 21:30 (мск).

Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.

Напомним, что игра была прервана после того, как хавбек датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

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