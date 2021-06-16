Нападающий "Ростова" дисквалифицирован на полгода

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Нападающий "Ростова" дисквалифицирован на полгодаФото: ФК "Ростов"

ФИФА наказала форварда "Ростова" Владимира Обухова за нарушение антидопинговых правил.

"Нападающий Обухов дисквалифицирован ФИФА на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня", - сообщил источник "Р-Спорт".

Отмечается, что "Ростов" расторгнет контракт с футболистом.

Обухов является воспитанником "Спартака". За "Ростов" он выступает с 2020 года.

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