Журналист Романо: "Буффон перешел в "Парму"

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Журналист Романо: "Буффон перешел в "Парму" Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Голкипер Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в "Парме".

"Джанлуиджи Буффон только что поставил подпись под контрактом. Он вернулся. Спустя 26 лет с тех пор как его легендарная карьера началась в Парме. Сделка подтверждена", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Буффон ушел из "Ювентуса" свободным агентом.

Буффон выступал за "Парму" с 1995 по 2001 году. В следующем сезоне клуб будет играть в Серии В.

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