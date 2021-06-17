Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июня

Теги россияфинляндияиталияшвейцариятурцияуэльс

Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июняФото: твиттер УЕФА

В среду, 16 июня, состоялись первые матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная России одержала победу над Финляндией и заработала первые три очка на турнире. В другой группе Италия разгромила Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф турнира, а Уэльс оказался сильнее Турции.

Группа А

Италия - Швейцария 3:0
Голы: Локателли, 26 - 1:0, Локателли, 52 - 2:0, Иммобиле, 89 - 3:0

Турция - Уэльс 0:2
Гол: Рэмзи, 42 - 0:1, Робертс, 90 - 0:2

Турнирное положение: Италия (6), Уэльс (4), Швейцария (1), Турция (0).


Группа В

Финляндия - Россия 0:1
Голы: 0:1 – 45 Миранчук

Турнирное положение: Бельгия (3), Россия (3), Финляндия (3), Дания (0).

Читайте также: Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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