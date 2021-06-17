Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июня
Фото: твиттер УЕФА
В среду, 16 июня, состоялись первые матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.
Сборная России одержала победу над Финляндией и заработала первые три очка на турнире. В другой группе Италия разгромила Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф турнира, а Уэльс оказался сильнее Турции.
Группа А
Италия - Швейцария 3:0
Голы: Локателли, 26 - 1:0, Локателли, 52 - 2:0, Иммобиле, 89 - 3:0
Турция - Уэльс 0:2
Гол: Рэмзи, 42 - 0:1, Робертс, 90 - 0:2
Турнирное положение: Италия (6), Уэльс (4), Швейцария (1), Турция (0).
Группа В
Финляндия - Россия 0:1
Голы: 0:1 – 45 Миранчук
Турнирное положение: Бельгия (3), Россия (3), Финляндия (3), Дания (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1