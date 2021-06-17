Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июня

Фото: твиттер УЕФА

В среду, 16 июня, состоялись первые матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная России одержала победу над Финляндией и заработала первые три очка на турнире. В другой группе Италия разгромила Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф турнира, а Уэльс оказался сильнее Турции.

Группа А

Италия - Швейцария 3:0

Голы: Локателли, 26 - 1:0, Локателли, 52 - 2:0, Иммобиле, 89 - 3:0

Турция - Уэльс 0:2

Гол: Рэмзи, 42 - 0:1, Робертс, 90 - 0:2

Турнирное положение: Италия (6), Уэльс (4), Швейцария (1), Турция (0).



Группа В

Финляндия - Россия 0:1

Голы: 0:1 – 45 Миранчук

Турнирное положение: Бельгия (3), Россия (3), Финляндия (3), Дания (0).

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