Гаттузо согласовал контракт с "Тоттенхэмом"
Фото твиттер "Наполи"
Дженнаро Гаттузо может стать новым тренером "Тоттенхэма".
По сведениям журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец согласовал со "шпорами" контракт до 2023 года, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.
Напомним, что сегодня Гаттузо ушел из "Фиорентины", не проработав в клубе месяца.
"Тоттенхэм" в апреле уволил Жозе Моуринью. С тех пор и.о. тренера был Райан Мейсон.
Читайте также: "Фиорентина" объявила об отставке Гаттузо. | http://soccernews.ru
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