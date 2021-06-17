Гаттузо согласовал контракт с "Тоттенхэмом"

Фото твиттер "Наполи"

Дженнаро Гаттузо может стать новым тренером "Тоттенхэма".

По сведениям журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец согласовал со "шпорами" контракт до 2023 года, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что сегодня Гаттузо ушел из "Фиорентины", не проработав в клубе месяца.

"Тоттенхэм" в апреле уволил Жозе Моуринью. С тех пор и.о. тренера был Райан Мейсон.

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