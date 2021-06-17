"Манчестер Сити" не собирается подписывать Рамоса
Фото сайт "Реала"
Защитник Серхио Рамос не продолжит карьеру в "Манчестер Сити".
По сведениям Manchester Evening News, "горожане" не собираются подписывать 35-летнего игрока, так как в планах клуба усиление других позиций.
Напомним, что Рамос хочет получать в новом клубе 12 миллионов евро за сезон.
Ранее Рамос покинул "Реал", за который выступал с 2005 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18