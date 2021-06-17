"Манчестер Сити" не собирается подписывать Рамоса

Теги манчестер ситисерхио рамос

"Манчестер Сити" не собирается подписывать Рамоса Фото сайт "Реала"

Защитник Серхио Рамос не продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

По сведениям Manchester Evening News, "горожане" не собираются подписывать 35-летнего игрока, так как в планах клуба усиление других позиций.

Напомним, что Рамос хочет получать в новом клубе 12 миллионов евро за сезон.

Ранее Рамос покинул "Реал", за который выступал с 2005 года.

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