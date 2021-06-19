Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

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Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 Венгрия сыграла вничью со Францией.

Франция продолжает лидировать в группе, имея в активе 4 очка. Венгрия набрала одно очко и идет третьей.

Венгрия - Франция 1:1

Голы: Фиола, 45 - 1:0, Гризманн, 66 - 1:1

Венгрия: Гулачи, Фиола, Салаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.

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