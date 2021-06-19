Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 Венгрия сыграла вничью со Францией.
Франция продолжает лидировать в группе, имея в активе 4 очка. Венгрия набрала одно очко и идет третьей.
Венгрия - Франция 1:1
Голы: Фиола, 45 - 1:0, Гризманн, 66 - 1:1
Венгрия: Гулачи, Фиола, Салаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).
Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1