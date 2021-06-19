Колосков назвал лучшего игрока сборной России на Евро-2020
Фото: инстаграм Джикии
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России на Евро-2020.
"Верю в то, что сборная сыграет достойно против Дании. Сыграть достойно, значит достичь результата, так что ждем понедельника.
Головин выступает на уровне своих возможностей. Ничего сверхъестественного он не демонстрирует. Он пока еще не гений-футболист. Он старается и показывает движение в каждой игре. По моему мнению, лучший игрок сборной за этот отрезок - это Джикия.
Менять Дзюбу на Соболева не в моей компетенции. Как тренер решит, с этим я и соглашусь. Защиту менять не нужно. Так как Фернандес не сможет сыграть, то пусть играет Караваев вместо него. А остальные как играли с Финляндией, пусть так и играют с Данией", - приводит слова Колоскова "Чемпионат".
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