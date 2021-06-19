ЦСКА отрицает переговоры с Марку Силвой

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ЦСКА отрицает переговоры с Марку Силвой Фото: ФК "Эвертон"

Директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов отреагировал на информацию о переговорах клуба с экс-тренером "Эвертона" Марку Силвой.

"Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому", - приводит слова Аксенова Sport24.

Напомним, что Березуцкий был назначен и.о. тренера ЦСКА после ухода Ивицы Олича.

Марку Силва покинул "Эвертон" в 2019 году и с тех пор находится без работы.

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