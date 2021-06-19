"Фиорентину" Кокорина может возглавить тренер "Специи"

Фото: инстаграм Итальяно

Наставник "Специи" Винченцо Итальяно может перебраться в "Фиорентину".

Как сообщает журналист Николо Скира, "фиалки" предложили 43-летнему итальянцу двухлетнее соглашение с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Отмечается, что Итальяно всего две недели назад продлил контракт с клубом. За расторжение договора необходимо заплатить один миллион евро.

По итогам минувшего сезона "Фиорентина" финишировала в Серии А на 13-м месте.

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