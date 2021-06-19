"Челси" готов включить трех игроков в сделку по Хакими

Фото: инстаграм Хакими

"Челси" работает над трансфером защитника "Интера" Ашрафа Хакими.

По сведениям Goal.com, "аристократы" готовы предложить обменять игрока на Маркоса Алонсо и Давиде Дзаппакосту. Отмечается, что если "Интер" откажется от этого предложения, то "Челси" готов включить в сделку Рубена Лофтус-Чика.

Ранее сообщалось, что на Хакими также претендует ПСЖ, который готов предложить 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Хакими 7 голов и 9 ассистов в 45 играх.

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