Роналду впервые забил сборной Германии

Фото: твиттер УЕФА

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче Евро-2020 против Германии.

Таким образом, Роналду впервые в своей карьере смог забить немецкой национальной команде. Для этого ему потребовалось 5 игр.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории Евро, который забил 3+ гола на трех турнирах (2012, 2016, 2020).

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