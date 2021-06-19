Агент игрока "Лидса" отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
Фото: инстаграм Алиоски
Дино Ламберти, агент хавбека "Лидса" Эзджана Алиоски, отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
"Это неправда. ЦСКА не связывался со мной по трансферу Алиоски", - приводит слова агента Sport24.
Контракт 29-летнего футболиста с клубом истекает в конце июня.
В минувшем сезоне на счету Алиоски три гола и три ассиста в 38 матчах.
Читайте также: ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020
-
Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории Евро
-
Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболисту
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Локателли
-
Сантуш: "Заслуженная победа Германии"
-
Лёв прокомментировал победу над Португалией
-
Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса
-
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
-
Джеко может перебраться в Турцию
-
Агент игрока "Лидса" отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
-
Дешам прокомментировал ничью с Венгрией
-
Португалия стала автором уникального достижения среди европейских сборных
-
2
Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
-
Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"
-
4
Роналду повторил рекорд Клозе
-
Марку Силва, которого связывали с ЦСКА, может возглавить английский клуб
-
Роналду впервые забил сборной Германии
-
3
Официально: Депай перейдет в "Барселону"
-
"Челси" готов включить трех игроков в сделку по Хакими
-
Гризманн рассказал, чем займется после завершения карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18