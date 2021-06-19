Агент игрока "Лидса" отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА

Фото: инстаграм Алиоски

Дино Ламберти, агент хавбека "Лидса" Эзджана Алиоски, отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

"Это неправда. ЦСКА не связывался со мной по трансферу Алиоски", - приводит слова агента Sport24.

Контракт 29-летнего футболиста с клубом истекает в конце июня.

В минувшем сезоне на счету Алиоски три гола и три ассиста в 38 матчах.

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