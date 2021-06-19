На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе

Евро-2020 превзошел предыдущие розыгрыши турнира по количеству автоголов.

На этом Евро за два тура групповой стадии уже забито пять автоголов. При этом на трех предыдущих турнирах вместе взятых (Евро-2008, Евро-2012 и Евро-2016) было забито четыре автогола.

Стоит отметить, что на Евро-2020 автоголов больше, чем голов у лучших бомбардиров (3).

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