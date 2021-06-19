На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
Евро-2020 превзошел предыдущие розыгрыши турнира по количеству автоголов.
На этом Евро за два тура групповой стадии уже забито пять автоголов. При этом на трех предыдущих турнирах вместе взятых (Евро-2008, Евро-2012 и Евро-2016) было забито четыре автогола.
Стоит отметить, что на Евро-2020 автоголов больше, чем голов у лучших бомбардиров (3).
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|М
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|1
|Франция
|3
|7
|2
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|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1