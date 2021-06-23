Луис Энрике: "Никто не в восторге от перспективы встретиться с Испанией"

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Луис Энрике: "Никто не в восторге от перспективы встретиться с Испанией" Фото твиттер SPORF

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о победе над Словакией (5:0) на Евро-2020.

"Судя по тому, что я видел, мы входим в число 6-8 фаворитов турнира. Спросите у любой сборной - никто не в восторге от перспективы встретиться с Испанией.

Я почти ни на что не жаловался после предыдущих игр, разве что на недостаточную глубину состава. Однако мы преодолели невзгоды, не сдавались - и в итоге смогли забить много голов.

В сборной я чувствую себя как дома. Я очень доволен нашей федерацией. Я стал ближе к продлению контракта, хотя пока не планирую это делать, ведь действующий контракт рассчитан до ЧМ-2022", - приводит слова Энрике Marca.

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