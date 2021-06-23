Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

2 Теги криштиану роналдупортугалиястатистика

Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборнуюФото: инстаграм Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал два пенальти в игре Евро-2020 против Франции.

Таким образом, Роналду забил 109-й гол в составе сборной и повторил мировой рекорд, который принадлежал экс-игроку сборной Ирана Али Даеи.

Кроме того, Роналду забил 21-й гол в рамках Евро и Чемпионатов Мира, что также является рекордом.

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