Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июня
Фото: твиттер УЕФА
В среду, 23 июня, состоялись последние матчи заключительного тура групповой стадии Евро-2020.
Сборная Испании разгромила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей, Франция сыграла вничью с Португалией, а Венгрия смогла дать бой Германии.
Группа Е
Швеция - Польша 3:2
Голы: Форсберг, 2 - 1:0, Форсберг, 59 - 2:0, Левандовски, 61 - 2:1, Левандовски, 84 - 2:2, Классон, 90 - 3:2
Словакия - Испания 0:5
Голы: Дубравка (аг), 30 - 0:1, Лапорт, 45 - 0:2, Сарабия, 56 - 0:3, Ферран Торрес, 67 - 0:4, Куцка (аг), 71 - 0:5
Группа F
Германия - Венгрия 2:2
Голы: Салаи, 11 - 0:1, Хавертц, 66 - 1:1, Шафер, 68 - 1:2, Горетцка, 84 - 2:2
Португалия - Франция 2:2
Голы: Роналду (пен), 30 - 1:0, Бензема (пен), 45 - 1:1, Бензема, 47 - 1:2, Роналду (пен), 60 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1