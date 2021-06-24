Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июня

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Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июняФото: твиттер УЕФА

В среду, 23 июня, состоялись последние матчи заключительного тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная Испании разгромила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей, Франция сыграла вничью с Португалией, а Венгрия смогла дать бой Германии.

Группа Е

Швеция - Польша 3:2
Голы: Форсберг, 2 - 1:0, Форсберг, 59 - 2:0, Левандовски, 61 - 2:1, Левандовски, 84 - 2:2, Классон, 90 - 3:2   

Словакия - Испания 0:5
Голы: Дубравка (аг), 30 - 0:1, Лапорт, 45 - 0:2, Сарабия, 56 - 0:3, Ферран Торрес, 67 - 0:4, Куцка (аг), 71 - 0:5


Группа F

Германия - Венгрия 2:2
Голы: Салаи, 11 - 0:1, Хавертц, 66 - 1:1, Шафер, 68 - 1:2, Горетцка, 84 - 2:2

Португалия - Франция 2:2
Голы: Роналду (пен), 30 - 1:0, Бензема (пен), 45 - 1:1, Бензема, 47 - 1:2, Роналду (пен), 60 - 2:2

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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