Лемар травмировался на тренировке сборной Франции

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Лемар травмировался на тренировке сборной ФранцииФото: инстаграм Лемара

Хавбек сборной Франции Тома Лемар травмировался во время тренировки.

По сведениям RMC Sport, игрок повредил ногу после столкновения с вратарем Майком Меньяном. Отмечается, что Лемар не смог самостоятельно покинуть поле.

На Евро-2020 Лемар провел на поле 4 минуты в матче с Венгрией.

Напомним, что 28 июня сборная Франции сыграет против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

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