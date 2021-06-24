Лемар травмировался на тренировке сборной Франции

Фото: инстаграм Лемара

Хавбек сборной Франции Тома Лемар травмировался во время тренировки.

По сведениям RMC Sport, игрок повредил ногу после столкновения с вратарем Майком Меньяном. Отмечается, что Лемар не смог самостоятельно покинуть поле.

Et maintenant, Thomas Lemar au sol. Il s’est fait mal sur un contact. L’opposition est arrêtée. Il sort en boitant. Cheville touchée ? pic.twitter.com/XQvJirIFLg — Maxime Dupuis (@maximedupuis) June 24, 2021

На Евро-2020 Лемар провел на поле 4 минуты в матче с Венгрией.

Напомним, что 28 июня сборная Франции сыграет против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

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