Форсберг: "Хорошо, что нам досталась Украина"

Фото: инстаграм Форсберга

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал попадание на Украину в 1/8 финала Евро-2020.

Отметим, что если бы шведы не выиграли группу, то могли попасть на Хорватию или Бельгию.

"Хорватия и Бельгия - большие команды. Хорошо, что нам досталась Украина. Однако я не хочу сглазить нас, рассказывая, с кем лучше играть, и вылететь. Однако Хорватия и Бельгия - эти названия действительно звучат по-другому.

У Украины есть топ-футболисты вроде Ярмоленко и Зинченко. Эта команда опасно контратакует, играет в привлекательный футбол. Нам будет нелегко. Однако наша цель - пройти дальше", - приводит слова Форсберга Dagens Nyheter.

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