Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020

Фото: твиттер сборной России

Сборная России завершила групповую стадию Евро-2020 на последнем месте в своей группе.

Россия набрала три очка в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Стоит отметить, что результат России - лучший среди сборных, занявших четвeртые места в группах.

Группа А: Турция (0 очков);

Группа B: Россия (3);

Группа С: Северная Македония (0);

Группа D: Шотландия (1);

Группа Е: Польша (1);

Группа F: Венгрия (2).

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