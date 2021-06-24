Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020

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Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020Фото: твиттер сборной России

Сборная России завершила групповую стадию Евро-2020 на последнем месте в своей группе.

Россия набрала три очка в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Стоит отметить, что результат России - лучший среди сборных, занявших четвeртые места в группах.

Группа А: Турция (0 очков);
Группа B: Россия (3);
Группа С: Северная Македония (0);
Группа D: Шотландия (1);
Группа Е: Польша (1);
Группа F: Венгрия (2).

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