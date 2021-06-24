"Боруссия" нашла замену Санчо

Фото: инстаграм Малена

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

По сведениям журналиста Voetbal International Сулеймана Озтюрка, "шмели" рассматривают 22-летнего голландца в качестве замены Джейдону Санчо, который может уйти в "Манчестер Юнайтед".

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мален занял второе место в бомбардирской гонке чемпионата Нидерландов, забив 19 голов в 32 играх.

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