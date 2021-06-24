"Боруссия" нашла замену Санчо

Теги дониэлл маленборуссия дортмундпсвтрансферыджейдон санчо

"Боруссия" нашла замену СанчоФото: инстаграм Малена

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

По сведениям журналиста Voetbal International Сулеймана Озтюрка, "шмели" рассматривают 22-летнего голландца в качестве замены Джейдону Санчо, который может уйти в "Манчестер Юнайтед".

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мален занял второе место в бомбардирской гонке чемпионата Нидерландов, забив 19 голов в 32 играх.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Санчо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина

"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов