"Спартак" объявил о продлении контракта с 19-летним футболистом

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"Спартак" объявил о продлении контракта с 19-летним футболистомФото: ФК "Спартак"

"Спартак" продлил соглашение с хавбеком Степаном Мельниковым.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт 19-летнего футболиста будет действовать до лета 2023 года.

Мельников является воспитанником "Спартака". Игрок принимал участие в завершившемся сборе команды в Тарасовке.

За основную команду "Спартака" Мельников еще не выступал.

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