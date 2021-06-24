Уткин сравнил выступление сборных России и Венгрии на Евро-2020

Фото: инстаграм Уткина

Журналист Василий Уткин подверг сравнению игру сборных России и Венгрии на Евро-2020.

Напомним, что обе сборные вылетели из турнира, заняв последние месте в своих группах.

"Мы слышали много слов касательно вылета сборной России с Евро. Самый актуальный вопрос, конечно же: будет ли у сборной новый главный тренер после такого тотального провала? И самая главная мысль: ну хорошо, тренера-то мы поменяем, однако ведь у нас нет других футболистов. Друзья мои, в Будапеште играла сборная Венгрии, которая была в группе смерти. Которая до 85-й минуты с некоторыми атакующими шансами билась с Португалией. Которая сыграла вничью с чемпионами мира французами. И которая потом поехала в Мюнхен к Германии и два раза вела в счёте. Венгрия, кстати говоря, не привезла на чемпионат своего единственного по-настоящему европейски талантливого игрока - Собослаи. Который восстанавливается после травмы.

Как мы сыграли с Венгрией в Лиге наций, напомнить? Мы их победили. И что? Мы будем говорить о футболистах, которых нам не хватает? О том, что не уродились? Может, не воспитали? Не подготовили? Может, ещё раз про детский футбол, потряхивая седой головой, поговорим? Да нет, друзья мои. Футбол не сумма футболистов. Эти прекрасные мадьяры показали, как нужно и как можно. Они слабее нас по подбору футболистов. Их тренера итальянца наши люди, которые отвечают за это, даже побрезговали бы пригласить. Итальянца из Венгрии с той зарплатой, которую он посчитает за счастье и за которую горд работать на чужую страну", - заявил Уткин.

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