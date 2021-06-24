"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба

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"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба Фото: инстаграм Погба

"Манчестер Юнайтед" работает над продлением контракта с хавбеком Полем Погба.

По сведениям Sky Sports, руководство клуба уже ведет переговоры с французом о новом соглашении.

Отмечается, что "МЮ" пока не поступали предложения по трансферу Погба.

Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне на счету игрока 6 голов и 6 ассистов в 42 играх.

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