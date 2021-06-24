"Ювентус" сохраняет интерес к Шомуродову

Фото: инстаграм Шомуродова

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в форварде "Дженоа" Эльдоре Шомуродове.

По сведениям журналиста Николо Скиры, представители клубов встречались при участии посредника и "старая синьора" запрашивала информацию о 25-летнем игроке.

Напомним, что Шомуродов известен в России по выступлениям за "Ростов". Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Шомуродова 8 голов и 2 ассиста в 32 играх.

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