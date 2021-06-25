Роналду отреагировал на поздравления иранца Даеи с повторением рекорда по голам за сборную

Фото: инстаграм Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил иранца Али Даеи за поздравления с повторением рекорда по голам за сборную.

"Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от тeплых слов от такого кумира, как вы. Спасибо, Али Даеи", - написал Роналду в инстаграме.

Роналду в составе сборной Португалии забил 109 голов в 178 играх. На счету Даеи 109 голов в 149 матчах за Иран.

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