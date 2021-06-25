Главные новости дня: 24 июня

Теги бразилиякриштиану роналдууефаалекс кралджейдон санчоманчестер юнайтедгеоргий джикия

Главные новости дня: 24 июняФото: твиттер сборной Бразилии

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 июня.

Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью.

Сборная Бразилии досрочно заняла первое место в группе Кубка Америки.

Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.

Кевин Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020.

УЕФА отменил правило выездного гола.

"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Джейдону Санчо.

"Вест Хэм" передумал покупать Алекса Крала у "Спартака".

"Наполи" интересуется Георгием Джикией.

Филиппе Коутиньо может остаться в "Барселоне".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо доиграет Евро-2020, несмотря на травму голеностопа

Рабьо доиграет Евро-2020, несмотря на травму голеностопа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов