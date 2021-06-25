Главные новости дня: 24 июня
Фото: твиттер сборной Бразилии
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 июня.
Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью.
Сборная Бразилии досрочно заняла первое место в группе Кубка Америки.
Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.
Кевин Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020.
УЕФА отменил правило выездного гола.
"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Джейдону Санчо.
"Вест Хэм" передумал покупать Алекса Крала у "Спартака".
"Наполи" интересуется Георгием Джикией.
Филиппе Коутиньо может остаться в "Барселоне".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18