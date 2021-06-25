Главные новости дня: 24 июня

Фото: твиттер сборной Бразилии

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 24 июня.

Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью.

Сборная Бразилии досрочно заняла первое место в группе Кубка Америки.

Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.

Кевин Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020.

УЕФА отменил правило выездного гола.

"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Джейдону Санчо.

"Вест Хэм" передумал покупать Алекса Крала у "Спартака".

"Наполи" интересуется Георгием Джикией.

Филиппе Коутиньо может остаться в "Барселоне".

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