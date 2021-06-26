"Манчестер Сити" согласовал контракт с Грилишем

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"Манчестер Сити" согласовал контракт с Грилишем Фото твиттер Джека Грилиша

Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити".

По сведениям журналиста Николо Скиры, 25-летний футболист согласовал с "горожанами" контракт до 2026 года.

Отмечается, что клубам осталось договориться о сумме сделки. Ранее сообщалось, что трансфер может стать рекордным для АПЛ.

В минувшем сезоне на счету Грилиша 7 голов и 12 результативных передач в 27 играх.

Читайте также: Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити": названа сумма сделки. | http://soccernews.ru
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