Кунде хочет перейти в "Реал"

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Кунде хочет перейти в "Реал" Фото: Твиттер @Bolanet

Защитник "Севильи" Жюль Кунде хотел бы перебраться в "Реал".

По сведениям ABC, 22-летний игрок рассказал о своем желании партнерам по сборной Франции Кариму Бензема и Килиану Мбаппе.

Отмечается, что "Реал" также заинтересован в подписании Кунде, который может стать долгосрочной заменой Серхио Рамосу, покинувшему клуб.

В минувшем сезоне Кунде провел 49 игр, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

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