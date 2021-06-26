"Арсенал" контактировал с "Манчестер Сити" касательно Стерлинга и Махреза
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга
"Арсенал" интересуется сразу двумя футболистами "Манчестер Сити".
Как сообщает Eurosport, "канониры" связывались с "горожанами" касательно трансферов хавбека Рияда Махреза и вингера Рахима Стерлинга.
Отмечается, что сами футболисты не хотят покидать "Манчестер Сити".
В минувшем сезоне Махрез провел 48 игр, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Стерлинга 14 голов и 10 ассистов в 49 матчах.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|27
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