"Арсенал" контактировал с "Манчестер Сити" касательно Стерлинга и Махреза

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

"Арсенал" интересуется сразу двумя футболистами "Манчестер Сити".

Как сообщает Eurosport, "канониры" связывались с "горожанами" касательно трансферов хавбека Рияда Махреза и вингера Рахима Стерлинга.

Отмечается, что сами футболисты не хотят покидать "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне Махрез провел 48 игр, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Стерлинга 14 голов и 10 ассистов в 49 матчах.

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