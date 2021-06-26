ЦСКА принял решение по Галояну
Фото: инстаграм Алексея Березуцкого
Хавбек Артур Галоян станет полноценным игроком ЦСКА.
Как сообщает Sport24, наставник "армейцев" Алексей Березуцкий и его помощник Григорий Бабаян довольны футболистом, который находится у них на просмотре.
Подписание соглашения состоится по окончании сбора. Ранее ЦСКА собирался отдать Галояна в аренду в клуб РПЛ, однако сейчас клуб намерен сохранить его в команде.
В минувшем сезоне Галоян играл за "Велес".
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