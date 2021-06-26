Бэйл отказался отвечать на вопрос о своём будущем в сборной Уэльса
Фото: инстаграм Бэйла
Сборная Уэльса вылетела из Евро-2020 после разгрома от Дании (0:4) в 1/8 финала.
Капитан валлийцев Гарет Бэйл на послематчевом интервью не захотел отвечать на вопрос о своем будущем в сборной.
У него спросили, был ли это последний матч за сборную. Однако Бэйл покинул интервью.
Bet the interviewer wishes he could take a mulligan on that last question to Bale pic.twitter.com/SuVCbtDgyV— James Nalton (@JDNalton) June 26, 2021
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