Фото твиттер "Реала"

Наставник "Реала" Карло Анчелотти сделал прогноз на финал Евро-2020.

"Испания и Германия разогрелись. Было глупо считать, что они не начнут играть хорошо. Также нужно опасаться Англии - в ее составе шесть финалистов последнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Сетка станет проблемой для Италии. Ей придется сыграть против Бельгии или Португалии в четвертьфинале, с Францией в полуфинале. В другой части было бы легче. Также я уверен, что Нидерланды дойдут до полуфинала.

Я раньше говорил, что вижу в финале Италию и Англию. Пока что результаты подтверждают мой прогноз. Надеюсь, так все и будет", - приводит слова Анчелотти As.

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