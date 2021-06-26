Сборная Италии обновила рекордную серию без пропущенных голов

Теги италиястатистика

Сборная Италии обновила рекордную серию без пропущенных головФото: твиттер УЕФА

Сборная Италии побила свой рекорд по продолжительности сухой серии.

Италия не пропустила в основные 90 минут матча против Австрии и довела серию до 1145 минут (без учета добавленного времени).

Ранее рекорд принадлежал Дино Дзоффу, не пропускавшему 1143 минуты кряду с 1972 по 1974 год.

За период действующей серии в воротах сборной Италии стояли 4 вратаря: Джанлуиджи Доннарумма (964 минуты), Сальваторе Сиригу (91), Алессио Краньо (63) и Алекс Мерет (27).

Читайте также: Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 26 июня

Главные новости дня: 26 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов