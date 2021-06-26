Сборная Италии обновила рекордную серию без пропущенных голов

Фото: твиттер УЕФА

Сборная Италии побила свой рекорд по продолжительности сухой серии.

Италия не пропустила в основные 90 минут матча против Австрии и довела серию до 1145 минут (без учета добавленного времени).

Ранее рекорд принадлежал Дино Дзоффу, не пропускавшему 1143 минуты кряду с 1972 по 1974 год.

За период действующей серии в воротах сборной Италии стояли 4 вратаря: Джанлуиджи Доннарумма (964 минуты), Сальваторе Сиригу (91), Алессио Краньо (63) и Алекс Мерет (27).

Читайте также: Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей. | http://soccernews.ru