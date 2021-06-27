Фото: инстаграм Максименко

Вратарь "Спартака" Александр Максименко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит".

"Сам не знаю, что это за "желтуха". Нужно спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, нужно людям себя показать - вот и придумывают.

Сосредоточен на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!" - приводит слова Максименко твиттер клуба.

В минувшем сезоне Максименко пропустил 38 голов в 31 игре.

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