Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании одолела Хорватию.

В основное время команды сыграли со счетом 3:3, а в экстра-таймах сильнее оказались испанцы.

Сборная Испании вышла в 1/4 финала, где сыграет против победителя пары Франция - Швейцария.

Хорватия - Испания 3:5

Голы: Педри (аг), 20 - 1:0, Сарабия, 38 - 1:1, Аспиликуэта, 57 - 1:2, Ферран Торрес, 76 - 1:3, Оршич, 85 - 2:3, Пашалич, 90 - 3:3, Мората, 100 - 3:4, Ойарсабаль, 103 - 3:5

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович (Брекало, 74), Вида, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Унаи Симон, Гайя (Альба, 78), Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке (Фабиан Руис, 78), Педри, Бускетс (Родри, 102), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 88), Мората.

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