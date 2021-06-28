Карточка Холанда была продана за рекордную сумму

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Карточка Холанда была продана за рекордную сумму Фото твиттер Бундеслиги

Карточка форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда с его автографом была продана за рекордную сумму.

По сведениям Goal.com, 28 июня карточка фирмы Topps за сезон-2019/20 была продана на аукционе Goldin за 442 800 долларов.

В минувшем сезоне норвежец провел 41 игру, в которых забил 41 гол. Кроме того, Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 10 голов.

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