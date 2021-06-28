Два футболиста сборной Англии отбыли карантин и готовы сыграть с Германией

Фото: инстаграм Чилуэлла

Защитник сборной Англии Бен Чилуэлл и хавбек Мэйсон Маунт вернулись в строй.

Как сообщает твиттер сборной, оба футболисты отбыли карантин из-за коронавируса. Теперь они готовы принять участие в игре 1/8 финала Евро-2020 против Германии.

Поединок между Англией и Германией пройдет завтра, 29 июня, в 19:00 (мск).

Напомним, что Маунт и Чилуэлл были отправлены на карантин из-за контакта с заразившемся Билли Гилмором.

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