Линекер оценил игру Мораты в игре против Хорватии

Фото: инстаграм Мораты

Футбольный эксперт Гари Линекер высказался об игре форварда сборной Испании Альваро Мораты в матче против Хорватии (5:3).

"Мне нравится то, что Луис Энрике доверяет Морате. И нравится то, что Мората показал огромный средний палец всем, кто обзывал его в соцсетях", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что Мората забил победный гол Хорватии в экстра-тайме. Всего на этом Евро Мората забил два гола в четырех матчах.

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