Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Выступление наставника сборной России Станислава Черчесова перед РФС не состоится 29 июня.

По сведениям "РБК-Спорт", заседание технического комитета по выступлению сборной России на Евро-2020 было перенесено на неопределенный срок из-за эпидемиологической ситуации в Москве.

"Завтра заседания технического комитета не состоится, его перенесли. И в очном режиме он тоже не пройдет. Когда и во сколько, станет известно завтра", - заявил член комитета Михаил Гершкович.

Напомним, что на Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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