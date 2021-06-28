"Интер" продлил контракты с двумя футболистами

Теги интер миланандреа раноккьяданило д′амброзио

"Интер" продлил контракты с двумя футболистамиФото: сайт "Интера"

"Интер" сообщил, что защитники команды Андреа Раноккья и Данило Д′Амброзио подписали новые контракты.

Как сообщает сайт клуба, оба футболиста продлили соглашения до лета 2022 года.

Напомним, что 33-летний Раноккья выступает за "Интер" с 2010 года. В минувшем сезоне на его счету один ассист в 9 играх.

32-летний Д′Амброзио перешел в "нерадзурри" в 2013 году. В сезоне 2020/21 он провел 24 матча и забил три гола.

Читайте также: "Интер" подписал 38-летнего голкипера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок

Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов