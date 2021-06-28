"Интер" продлил контракты с двумя футболистами
Фото: сайт "Интера"
"Интер" сообщил, что защитники команды Андреа Раноккья и Данило Д′Амброзио подписали новые контракты.
Как сообщает сайт клуба, оба футболиста продлили соглашения до лета 2022 года.
Напомним, что 33-летний Раноккья выступает за "Интер" с 2010 года. В минувшем сезоне на его счету один ассист в 9 играх.
32-летний Д′Амброзио перешел в "нерадзурри" в 2013 году. В сезоне 2020/21 он провел 24 матча и забил три гола.
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