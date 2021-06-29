Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции

1 Теги франциякарим бенземазинедин зиданстатистика

Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной ФранцииФото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Франции Карим Бензема забил два гола в игре 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

Таким образом, Бензема забил 30-й и 31-й голы в составе сборной и догнал Зинедина Зидана в списке лучших бомбардиров французской сборной.

Топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции выглядит так:

Тьерри Анри - 51;
Оливье Жиру - 46;
Мишель Платини - 41;
Антуан Гризманн - 37;
Давид Трезеге - 34.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Бензема,Зидан,Анри,Жиру - это всё легенды!Жаль,конечно,что Зидана и Бенза не было в Барсе.Так бы они принесли нам немало побед в ЛЧ!Безо всякой судейской заразы!(Барса так взяла последние ЛЧ за 15 лет)Зато у нас есть отличная лизалка для Месси - Антуан Гризманн!Да и плевать , что он защитник!Для Лео это не имеет никакого значения!Да! Visca El Barca!

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