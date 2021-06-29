Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Фото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Франции Карим Бензема забил два гола в игре 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

Таким образом, Бензема забил 30-й и 31-й голы в составе сборной и догнал Зинедина Зидана в списке лучших бомбардиров французской сборной.

Топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции выглядит так:

Тьерри Анри - 51;

Оливье Жиру - 46;

Мишель Платини - 41;

Антуан Гризманн - 37;

Давид Трезеге - 34.

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